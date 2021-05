Así será el Dakar 2022, con las dunas más complejas de Arabia

La 44ª edición del Rally Dakar no introducirá ningún nuevo país junto a Arabia Saudí, como se esperaba desde que Amaury Sport Organisation (ASO) anunció el adiós a Sudamérica y la llegada a Oriente Medio en abril de 2019.

Los problemas de movilidad en todo el mundo debido a la COVID-19 han impedido a David Castera, director del rally, y su equipo realizar los trabajos de inspección y reconocimiento de nuevos territorios. Pero en enero de 2022 el rally tendrá un nuevo recorrido "al 80-85%" diferente al de sus anteriores dos ediciones en Arabia Saudí, que comenzará en Ha'il el 1 de enero de 2022 y acabará en Yeda el 14 del mismo mes.

La carrera arrancará con un Prólogo el 1 de enero (Año Nuevo), desde la ciudad cuna del motorsport en el país árabe desde los años 2000. Este definirá el orden de salida para la primera etapa del 2 de enero, que pondrá rumbo sur desde la ciudad del norte saudí.

La última vez que el Dakar comenzó el 2 de enero fue en 2017, cuando salió desde Asunción (Paraguay), para acabar en Buenos Aires 12 días después. En cambio, desde 2012 (Argentina-Chile-Perú) el rally no había tenido actividad competitiva el 1 de enero.

El recorrido bajará en paralelo con el Golfo Pérsico antes de adentrarse en el Empty Quarter, o Rub al-Jali, el inmenso desierto de 650.000 km2 de arena en la zona sur-sureste del país que será el gran protagonista de esta edición.

Después de las numerosas preocupaciones por la seguridad de los pilotos en la primera visita al país en 2020, cuando la carrera se internó en las proximidades de este desierto y sus planicies de gran velocidad (donde falleció el piloto portugués de motos Paulo Gonçalves), el Dakar ha ideado una solución única.

Así, se adentrará en lo más profundo del Empty Quarter recorriendo en enlace la zona más peligrosa, para completar tres jornadas "100% de dunas y con un vivac a la vieja usanza". Para salir de allí, de cara a la jornada de descanso del 8 de enero, ASO organizará un puente aéreo (por primera vez de manera voluntaria, después de los que tuvo que realizar en la época de África por problemas de seguridad en algunos países) hasta Riad, la capital de Arabia Saudí.

Aunque los detalles etapa por etapa y los kilómetros totales de competición y de enlace todavía no están decididos, Castera asegura que rondarán "los 4000 km y pico de especial y unos 2500-3000 de enlace". Lo que sí anunció es que habrá dos etapas en bucle en torno al mismo vivac y una Maratón (sin asistencia) dentro del Empty Quarter.

"Siempre hay que contar una historia cuando preparas un Dakar. Al no poder tener dos o tres países nos planteamos '¿qué hacemos?' He escuchado a la gente y me dijeron que había muchas piedras, que faltaba un poco de dunas… Así que empezamos en Ha’il, que me permite iniciar con una carrera de arena, sin polvo, donde la gente se pueda poner en su sitio desde el comienzo. No fácil, pero tranquilamente, sin sorpresas, con algunas dunas", desgrana Castera.

"Luego iremos hacia el sur. Vamos a entrar en el Empty Quarter para hacer dunas y más dunas. Tendremos tres días de 100% dunas exclusivamente, con un vivac allí en medio que nos permita volver a los orígenes de la carrera: sin caravanas para dormir. Ese es el espíritu que me gusta y el que tuvo el Dakar siempre".

"Después habrá una segunda semana más normal, entre comillas, poniendo más el acento con la navegación, los caminos en mitad de piedras grandes, buscando valles, pero también con dunas. Globalmente es como un baño de arena porque vamos a tener mucha más que en los dos últimos años".

Las motos, también con libro de ruta electrónico en el Dakar 2022

La principal novedad que el Dakar introdujo en la edición 2021 fue el roadbook electrónico para los pilotos Élite de las categorías coches, SSV, T3 y camiones. En 2022, la prueba ampliará esta herramienta de navegación a todos los participantes de dichas categorías y, además, a los pilotos Élite de motos y quads.

“Haremos lo mismo que con los coches el año pasado. Este año todos los coches, SSV y camiones van a ir con roadbook electrónico y para las motos habrá solo 40 unidades, así que haremos como el año pasado, que solo los pilotos Elite lo llevarán", comentó Castera al respecto.

Por segundo año consecutivo, además, el Dakar Classic repetirá presencia, una vez más con un recorrido paralelo y con vehículos anteriores al año 2000. La organización espera que la categoría "duplique su volumen" y realizará algunos ajustes reglamentarios, entre los que destaca que "en el 20% del recorrido solo se valorará la navegación, no habrá cronómetro y cada kilómetro extra recorrido costará puntos".

