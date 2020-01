Análisis: el Dakar con menos abandonos de la historia

El estreno del Dakar en Arabia Saudí fue todo un reto para ASO, organizadora del rally. En 10 meses tuvieron que arrancar de cero un proyecto que había echado raíces en Sudamérica desde 2009. Pero el balance de pilotos y asistencias es positivo. Las mejoras son necesarias y obvias en algunos casos, los puntos negativos son claros y tristes, con la muerte de Paulo Gonçalves como protagonista indeseada.

Pero lo cierto es que el rally que acabó el viernes en Qiddiya, uno de los macroproyectos de entretenimiento del gobierno saudí aún por empezar, regaló emoción, tensión y espectáculo a partes iguales. Con una primera semana excelente, plagada de navegación, paisajes desconocidos y terreno exigente con las mecánicas, los competidores se miraban sorprendidos en el vivac cada tarde en torno a la tradicional hoguera.

La jornada de descanso en el asfalto de Riad marcó un punto de inflexión que nadie buscó. Al día siguiente, el piloto portugués de 40 años perdió la vida en una ondulación de uno de los plateau que protagonizaron la segunda semana. La alta velocidad de las últimas seis etapas no gustó a muchos, en especial a los pilotos de motos, a quienes el miedo se les metió en la cabeza como compañero de viaje no deseado.

Una de las más críticas fue Laia Sanz, que esperaba más navegación y complejidad en la última parte del estreno de Arabia Saudí en el rally más duro del mundo. Pero, aunque pueda sorprender, este aumento relativo de la peligrosidad no produjo más abandonos que en otras ediciones, de hecho, el Dakar 2020 pasa a la historia por ser el que menor porcentaje de retiradas ha registrado.

De cifras que rondaban el 20% en los años 80-90 en África, se pasó al 50% de los primeros años de Sudamérica y en esta edición, 237 de 342 vehículos vieron la línea de meta (un 69,3%), lo que supone un récord absoluto, ya que solo la edición de 2017 se acercó a estas cifras (69,1%).

96 motos, 12 quads, 58 coches, 31 SSV y 40 camiones subieron el viernes al podio de Qiddiya con sus asistencias, celebrando después de 12 días de sufrimiento, aventuras y mil y una averías. La clasificación paralela de Dakar Experience, pensada para aquellos que abandonan pero quieren completar el resto del recorrido, vio cómo 19 vehículos alcanzaron la meta, eso sí, fuera de la general y sin poder subirse al podio final.

La idea es buena para el negocio de rally, ya que permite a aquellos que hayan tenido problemas o no hayan llegado lo suficientemente preparados seguir completando etapas, sumando experiencias y aprendiendo sin tener que marcharse a casa en los primeros días, tras el fuerte desembolso que les supone disputar la prueba.

Castera deja claro que estas cifras suponen un objetivo conseguido cuando Motorsport.com le preguntó al respecto en la última jornada del Dakar 2020.

"Yo no lo quería difícil. Eso lo tenía claro. Había dos motivos. La noche, porque sabía que cae muy temprano y había que anticipar eso. No sabía cómo gestionar eso en un país nuevo, qué íbamos a hacer con los coches que se quedaran en la etapa de noche, y demás. Quería que el primer año no tuviéramos ese problema. Quité todo lo que podía suponer un problema para el avance del rally. Sé que algunos pueden decir que fue un poco fácil, pero yo lo quería así", reconoce.

Después de un 2019 en el que salvaron el rally a última hora, tras la negativa de Argentina y Bolivia en primavera, ASO ha iniciado una nueva era despacio y con buena letra. No querían grandes riesgos, armaron todo en tiempo casi récord y el nivel de calidad de los vivacs mejoró el de Sudamérica. Primer examen pasado, ahora se les exigirá un plus a nivel deportivo y logístico de cara a 2021. La aventura en Oriente Medio continúa.

↓ Las imágenes de la celebración en el podio del Dakar ↓