Alonso ya piensa en una "mágica" victoria de etapa en el Dakar

Neom (Arabia Saudí).- Fernando Alonso y Marc Coma saborearon la miel de colarse entre los cinco mejores del día en el Dakar, algo que solo habían experimentado antes en el rally Ula-Neom en noviembre. Los españoles de Toyota Gazoo Racing completaron una etapa sensacional, manteniendo un ritmo constante desde los primeros compases del día, después de partir 17º gracias al reposicionamiento tras los problemas del lunes.

El asturiano se mostró más que satisfecho al llegar al vivac de Neom, donde acabó la tercera etapa del Dakar 2020, de 427 kilómetros cronometrados.

"La verdad es que muy positivo. Hemos tenido una etapa sin contratiempos, con buena visibilidad, aún saliendo atrás, cada coche que íbamos cogiendo o tenía un pinchazo o se perdía un poco, siempre pasaba algo que nos hacía volver a tener pista delante sin coches y sin polvo. Hemos podido disfrutar de un buen ritmo, la etapa ha sido preciosa por los sitios por los que hemos pasado y he disfrutado. El único contratiempo fue en la última parte, que nos hemos perdido un poco en un río, no encontrábamos el camino. Ha sido un buen día y con buen sabor de boca", comentó Alonso.

"Lo del lunes fue una sorpresa. Ya dije que estaba muy contento con el ritmo y las sensaciones que teníamos. El resultado fue lo negativo y perder esas horas no era lo esperado. Las sensaciones fueron buenas ayer y hoy también, me encuentro cómodo con el coche y si hace siete meses no me había subido nunca a una duna con un coche, ahora poder estar de nuevo entre los cuatro-cinco primeros por segundo día consecutivo es una nota positiva y me alegra. Pero quiero siempre un poco más y ojalá pueda aprovechar la buena posición de salida mañana o en los próximos días para intentar algo más y estar entre los tres primeros u ojalá ganar una etapa, que sería mágico".

Alonso deja claro que no esperaba estar luchando con los mejores en este Dakar y subraya el hecho de que hace cinco meses no había subido nunca por una duna con un coche.

"Sí, porque no viene aquí para ganar el Dakar este año, ni para hacer podio, soy consciente de mis limitaciones, sobre todo este año. Hace cinco meses no conocía a Marc Coma, ni me había salido del asfalto, y hay cosas que llevan su tiempo. Poder cambiar de disciplinas y poder estar entre los mejores del mundo siempre, es el desafío más grande que tengo", apuntó.

Al insistirle en que podría estar muy bien colocado en la general si el lunes no hubiera sufrido el accidente, descartó la posibilidad: "No, no creo, porque solo llevamos tres días y va a llegar mucho más drama de lo que hemos vivido. Me pasó ayer a mí, hoy hemos visto al Peugeot de Al Qassimi que estaba hecho trizas y pasarán muchas más cosas a mucha gente. Esperemos que a nosotros las mínimas posibles y llegar a la etapa 12 con el objetivo dude acabar y de vivir toda la experiencia".

"Pero si en alguna etapa puedo encontrar un buen ritmo y visibilidad, ojalá hacer top 3 o el sueño de ganar una etapa, que parece imposible, pero tengo más moral después de estas dos etapas".

"Hay más en el bolsillo, pero creo que todo el mundo lo tiene. Te dan el roadbook por la mañana, sales y vas a un 90% porque no tienes la confianza. Esta ultima parte ha dejado un sabor agridulce porque nos hemos perdido un par de veces y era una zona de muchas rocas. De venir toda la etapa a 150-160 km/h y pasar a 30 km/h, parece que podrías ir más rápido. Como nunca las he pasado, no sé cómo hay que pasarlas. Había zona de trial, con rocas sueltas muy grandes y había que ir en 1ª despacito".

Cuando se le preguntó qué es lo más le está costando de la experiencia dakariana, contestó: "Hay unos cambios de ritmo bestiales en cada etapa y yo con la falta de experiencia no sé si puedo ir más rápido o no y me voy fiando de lo que dice Marc. Quizás esto es la dificultad más grande que estoy afrontando, el no poder marcar un ritmo constante. De repente haces 10 km a tope por valles de arena, luego pasas por zonas donde cambia justo el coche, y luego la visibilidad. Es una disciplina que tiene eso, lo coges o lo dejas, no se va a cambiar ahora después de tantos años, pero vas a la velocidad del delante si no le puedes adelantar".

Las fotos de Alonso en el Dakar 2020

