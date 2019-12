Llovera: "Tengo los dedos destrozados, pero es mi estilo de vida"

El piloto andorrano de 53 años no conoce límites, o prefiere no conocerlos. Tras dos años fuera del Dakar, no ha querido dejar escapar el tren de uno de los dos grandes equipos de la categoría Camiones: PETRONAS De Rooy IVECO. Llovera será la tercera punta de lanza de la escudería holandesa después de convencer al Team Manager y al propio Gerard de Rooy en los test que hicieron en octubre en Marruecos.

Esto implicará que lleve 100 kg menos de peso en recambios de lo previsto inicialmente, permitiéndole tener opciones de colarse lo más arriba posible en la general. Eso sí, el objetivo principal es claro: dar asistencia a Janus van Kasteren y Vick Versteijnen en cuanto la necesiten.

El regreso del andorrano –con una lesión medular desde su terrible accidente en la copa de Europa de esquí en 1985, con solo 18 años– llega de manera inesperada, ya que hasta él mismo había descartado volver a las arenas del Touareg tras su 24º puesto en camiones con Tatra en 2017.

“Yo ya había hecho cinco Dakar y me dije que si no me salía un equipo de los de arriba, pasaba de ir, porque luego estoy dos meses para recuperarme, eso si no me yago", cuenta Llovera a Motorsport.com.

"Me he tirado dos años corriendo el Mundial de Rallycross y los miércoles me voy a Barcelona y el domingo volvemos. No hay ningún Mundial que estés 3-4 días fuera de casa y luego vuelvas, así lo puedo compaginar con la ortopedia, las conferencias y demás. Pero claro, que De Rooy te llame... cualquiera dice que no".

Esta oportunidad de oro le llegó en junio, cuando, después de haber hablado con Gerard de Rooy en la presentación de ASO en París en mayo, el holandés le llamó para contar con él en la alineación del Dakar 2020. No fue la única, ya que un equipo francés de camiones, MD y su buggy y un camión prototipo llamaron a su puerta, pero Llovera buscaba algo más.

Su amistad con Moisés Torrallardona, ganador del Dakar como copiloto del propio De Rooy, hizo el resto. Ambos viajaron a Eindhoven en junio para reunirse con el jefe.

"En la presentación de París me encontré con Gerard de Rooy y Vladimir Chaguin [manager de los todopoderosos Kamaz], que un día me llegó a echar la bronca por haber ayudado a uno de los suyos. Me tiene en muy alta estima. Y le dijo a De Rooy: 'Si fuera ruso, trabajaría para mí", cuenta entre risas Llovera.

"Pero todo se paró porque me mandaron el diseño y les dije que yo no había hablado de llevar el Truck (el plano, el que lleva más recambios), sino llevar uno con morro. Y me dijeron que sí, que tenía que llevar el grande, que lo habían hablado con IVECO... Y yo les dije que no, que se me aguanta el cuerpo con mi columna y que si me subo a ese, con la suspensión justo debajo, iba a salir muy mal parado e iba a sufrir".

El proyecto dakariano pareció recibir un nuevo revés, como en los dos últimos años, pero una semana después De Rooy, tras hablar con el médico del equipo, recapacitó.

"Al cabo de una semana me llama y me dice que ha hablado con el médico del equipo y que le había dicho que qué coño hacía yo corriendo en camiones. En tres días me volvieron a llamar y me dijeron que finalmente llevaba uno de los Torpedos. Tengo los dedos destrozados, y se me remataron con el Tatra, así que pedí cambio automático. Todos los sistemas que he llevado son muy duros y eso ha influido. Al final firmamos el contrato en agosto, después de haber ido tres veces allí a verles".

Pero Llovera aún sorprendió más al equipo en el test de octubre en Marruecos, donde estuvieron tres días rodando entre dunas. Allí, De Rooy se subió con él en la cabina y se bajó en silencio.

"Le pregunté que por qué no decía nada y me dijo ‘No te tengo que decir nada, vas a todo rabo’. También se subieron dos de los otros pilotos y alucinaban. Ese día por la noche decidieron que en lugar de ser el cuarto, sería el tercero del equipo", cuenta Llovera, destilando felicidad al otro lado del teléfono.

Llovera se subió por primera vez a un camión de competición en 2015, durante el tradicional evento que organiza el dakariano Pep Vila en su finca de Les Comes. Un año después ya participó en el Dakar con uno de ellos.

“Alucinas lo rápido que puedes ir, el recorrido de la suspensión es bastante corto (en torno a 34 mm), no mucho más que los coches punteros. Sufres un poco, pero el IVECO lleva 22 suspensiones, dos por rueda, más las de las cabinas, luego llevamos un damper para que cuando la suspensión hace tope entre chasis y subchasis haya otra, que en Marruecos la arranqué. Vas más atrás que con el Tatra y es un poco más cómodo, pero cuando vas rápido se te mueven hasta los empastes. En dunas vas muy puteado porque cuando las subes solo ves el cielo y tienes que mirar por la ventanilla para ver cuándo las coronas. Es muy fácil quedarse empanzando. Pero no se me da mal del todo. Se me da bastante bien porque es como ir en nieve blanda, las vas surfeando", cuenta Llovera su experiencia con el IVECO.

La vida de Llovera se define en gasolina, velocidad e inspiración. El andorrano es un claro ejemplo de que la mente casi siempre es más fuerte que el cuerpo y que no existen retos imposibles si trabajas a destajo en ellos. Cuando se le pregunta dónde encuentra esa motivación para seguir compitiendo, responde: “No sé, porque llevo un estilo de vida que es así. Estoy 200 días fuera de casa. ¿Qué hago? Doy conferencias, hago de manager, de piloto, de secretaria, ayudo a los fabricantes de los mandos a evolucionar y a hacer test en Italia, al desarrollo de las sillas deportivas. Lo decía Nicky Hayden: ‘Ser piloto es un estilo de vida’. Te gusta o no te gusta. A mí me gusta y lo que menos me gusta es buscarme la pasta, pero como llamo a tantas puertas y las reuniones las hago yo mismo… De 60 llamadas consigues un patrocinador, pero hago 6-7 conferencias. Yo vivo de un año para otro. El día que deje de correr será el año que ganaré más".

Para su sexta aventura dakariana, él y Guidosimplex han mejorado el volante, con el que tiene que acelerar y frenar, introduciendo un potenciómetro extra que conecta con el del acelerador y han ensanchando su diámetro para que le sea más cómodo.

Su objetivo es claro y contundente: "Espero quedar lo más arriba posible. Si quedo de los 10 primeros sería bastante potente y si es mejor, de puta madre. Pero hay que pensar que están los Kamaz, los nuestros, los MAZ y luego varios IVECO privados que van muy rápido. Depende también de lo que me pare con mis compañeros".

Llovera y sus compañeros de cabina, el copiloto Ferrán Marco y el mecánico Marc Torres, ejercerán la labor de asistencia rápida dentro de la formación con un Iveco Powerstar Evo3. Pero que no se despisten los de arriba.