Cultura

Ferrari Style inaugura una tienda de dos pisos con una colección cápsula exclusiva de New York

La tienda de SoHo incluye el segundo atelier global de Ferrari para creaciones a medida.

Lydia Mee

Edited: 14 nov 2026, 15:09

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Ferrari Style New York Flagship Store

Foto de: Ferrari

La primera tienda insignia de Ferrari Style en New York abrió en la esquina de Prince Street y Mercer Street, en el distrito SoHo de Manhattan.

Ferrari firmó un contrato de alquiler por 3.700 pies cuadrados en 2024 para un local de dos plantas utilizado anteriormente por Nespresso.

La planta baja de la tienda incluye ropa masculina, calzado, bolsos y otros accesorios, además de la sección Ferrari Collectables, que reúne piezas mecánicas raras y otros objetos procedentes de la fábrica.

Una escalera escultural conduce al primer piso, donde los visitantes encontrarán la ropa femenina y el Ferrari Style Atelier, que según Ferrari es "uno de los dos únicos en el mundo". El otro está en Londres.

El atelier se encarga de trabajos a medida y por encargo, así como de creaciones personalizadas y únicas. Está separado por cortinas de cuero que van del suelo al techo, y los clientes pueden elegir los colores, acabados, herrajes y detalles interiores de bolsos y accesorios.

La tienda de Ferrari Style en Nueva York.

Photo by: Ferrari

El diseño procede de dos estudios externos que trabajaron bajo la dirección de Rocco Iannone, director creativo de Ferrari Style. Los arquitectos berlineses Gonzalez Haase AAS dieron al interior un aire industrial con acero y metal pulido, mientras que Formafantasma, de Milan, construyó unidades de exhibición de metal y vidrio inspiradas en equipamiento de taller.

Iannone construyó todo el proyecto alrededor del concepto de Ferrari Officina, o taller.

"La Officina es el lugar donde la intuición toma forma a través de la disciplina, y donde el toque humano trabaja en armonía con la precisión mecánica. Para New York, queríamos trasladar ese espíritu a un espacio en el que la arquitectura, la moda y el diseño de objetos conserven cada uno su propia identidad, al tiempo que contribuyen a un único lenguaje Ferrari", dijo.

Para el lanzamiento, Ferrari Style se asoció con Swizz Beatz, el productor discográfico estadounidense, en una colección cápsula. Llamada Curated by Swizz, fue diseñada exclusivamente para la tienda de New York.

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