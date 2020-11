Motor1.com presenta nuevo logo rediseñado por Pininfarina

El mundo está cambiando más rápido de lo esperado. No es necesario recordar cómo y por qué, pero está claro que el automóvil es uno de los sectores más involucrados en esta revolución. Una revolución que es tecnológica, económica y cultural, y que comenzó hace unos años, pero que se ha acelerado aún más por la pandemia.

Así que si hoy, que para salir de la emergencia es esencial limitar el movimiento físico, no hay que detener la mente para pensar en lo que nos espera, nosotros, también por deformación profesional, no queremos quedarnos quietos porque tenemos que prepararnos para nuevos retos editoriales. Esto significa estudiar, entender y mirar más allá del coche de hoy, sin prejuicios sobre el futuro que vendrá.

Con todo esto en mente, decidimos cambiar el logo de Motor1.com. Y nos gustaría señalar que esto no es un simple cambio de estilo. No solo porque lo desarrollamos en colaboración con un gran diseñador como Pininfarina, sino porque esta marca resume nuestra ambición de preservar una información especializada de calidad, precisa e independiente, con la ventaja añadida de ser internacional. Y no hay mejor manera de representar todo esto con el lenguaje más universal, el del diseño.

Esta nueva imagen está dedicada a todos los que nos han seguido durante años y nos acompañarán durante mucho más tiempo, apoyando las nuevas iniciativas editoriales en las que estamos trabajando y que os revelaremos muy pronto en Motor1.com

La belleza de un estreno... en el museo

El nuevo logo de Motor1.com acaba de presentarse en el Museo Pininfarina de Cambiano, un lugar especial, que alberga una colección de coches extraordinarios, que representan los 90 años de actividad del diseñador turinés. Desde el Cisitalia 202, expuesto como "obra de arte en movimiento" también en el MOMA de Nueva York, hasta el Battista, el hiperdeportivo eléctrico desarrollado por Automobili Pininfarina.

En la presentación, retransmitida en directo por streaming, ha participado Paolo Pininfarina, Presidente de Pininfarina S.p.A.

El making-off del logo en un video

Normalmente, hacemos videos sobre coches, pero esta vez queríamos representar el gran trabajo en equipo que también está detrás de la creación de un logotipo.

Si no has podido seguir la retransmisión en directo, te invitamos a reproducir el vídeo en el que hemos resumido los aspectos más destacados de esta operación estilística única.

Online desde hoy

La nueva imagen de Motor1.com ya está oficialmente online en España y en las 10 ediciones de nuestra red global y ha traído consigo la renovación de la imagen visual de nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube, así como de nuestros videos.