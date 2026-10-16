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VIDEO: Max Verstappen choca a Pérez Companc en la FP1 del GTWC en Portimao y podría ser sancionado

Verstappen se vio involucrado en una colisión con el piloto argentino apenas tres minutos después de iniciada la FP1

Heiko Stritzke

Publicado: 16 oct 2026, 10:52

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Max Verstappen tuvo un inicio movido en su fin de semana de debut en el GT World Challenge Europe en Portimao, al provocar un incidente durante los primeros minutos de la Práctica Libre 1, que sigue bajo investigación.

Verstappen tomó el volante del Mercedes-AMG GT3 #3 de Verstappen Racing al inicio de la FP1 en el Autodromo Internacional do Algarve. Apenas tres minutos después de comenzada la sesión, el piloto de Red Bull tuvo contacto con el argentino Ezequiel Pérez Companc en el Audi R8 LMS GT3 Evo II #25 de Sainteloc Racing en la curva 3 (Lagos).

Con 61 autos compartiendo el circuito de 4.653 km, se esperaba mucho tráfico durante toda la sesión. Sin embargo, Verstappen hizo trompear al Audi después de tocar su esquina trasera, gesticulando con frustración al pasar, aparentemente esperando que Pérez Companc le hubiera cedido espacio.

Dirección de carrera puso el incidente bajo investigación, dejando a Verstappen ante el riesgo de una posible penalización en la parrilla para la carrera de tres horas del sábado. En GTWC Europe, los incidentes en pista durante las sesiones de práctica pueden implicar retrasos en la parrilla, pérdida de tiempo de práctica o eliminación de tiempos de vuelta.

Una vez que la actividad se reanudó con normalidad, Verstappen se enfocó en el trabajo de puesta a punto, ubicándose inicialmente alrededor del 20.º lugar en la tabla de tiempos antes de mejorar al décimo puesto después de 20 minutos y asentarse 14.º al cumplirse la media hora. Su mejor vuelta personal de 1m43.026s finalmente dejó al auto #3 en el 20.º lugar general al caer la bandera a cuadros.

La posición más retrasada en la clasificación tiene poca importancia para el ritmo de carrera, ya que la tripulación se centró principalmente en la gestión de los neumáticos de carrera, probablemente utilizando un juego usado tras la sesión de pruebas de dos horas del jueves.

Verstappen completó un stint extendido de 48 minutos antes de entregar el auto a Ben Barnicoat, quien realizó su primera aparición pública en un Mercedes-AMG GT3 desde febrero de 2025, ya que habitualmente compite con maquinaria GT3 de Lexus y McLaren.

Barnicoat luego devolvió el auto a Verstappen para los últimos ocho minutos, que coincidieron con un procedimiento de práctica de Full Course Yellow. El titular del equipo Chris Lulham no participó durante la sesión inicial.

Christopher Haase marcó el mejor tiempo de la FP1 a bordo del Audi R8 LMS GT3 Evo II #84 de Eastalent Racing que comparte con Reicher y Markus Winkelhock, al registrar una vuelta de 1m42.643s, 0.331s más rápida que el mejor tiempo logrado durante las pruebas del jueves.

"Tuvimos bastante mala suerte durante la temporada, así que ojalá podamos mantener esta forma. El auto se siente bien", dijo Haase.

El BMW #32 de WRT de Kelvin van der Linde, Jordan Pepper y Charles Weerts terminó a solo 0.004s de Haase, liderando un grupo muy apretado en el que los cinco primeros autos quedaron separados por menos de una décima. Eso incluyó al BMW #46 de WRT compartido por Neil Verhagen, Max Hesse y la leyenda de MotoGP Valentino Rossi.

En total, 50 autos quedaron dentro de un segundo del Audi que marcó la referencia, un pelotón muy compacto incluso para los estándares de GTWC Europe.

La Práctica Libre 2 está programada para comenzar a las 12:45pm hora local.

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