Valentino Rossi prueba en Magny-Cours con Audi WRT

Valentino Rossi realizó su primer test de 2022 antes de su debut en el GT World Challenge Europe.

Tras el test de finales del año pasado en Valencia, que fue decisivo para el fichaje por el Team WRT, el expiloto de MotoGP tuvo la oportunidad de volver a ponerse al volante del Audi R8 LMS GT3 gestionado por el equipo belga en Magny-Cours.

Bajo un cielo pon algunas nubes, el de Tavullia completó varias vueltas en una pista húmeda, con un coche con decoración negra e inserciones rojas, pero sin el famoso #46 con el que siempre ha corrido en su paso por las diferentes categorías de motociclismo.

En un vídeo que Valentino ha colgado en sus cuentas de redes sociales, con el tema 'Without Me' de Eminem sonando de fondo, que abre con la frase "Adivina quién ha vuelto...", también ha encontrado la manera de bromear sobre algo que no le ha ido muy bien.

La cara del nueve veces campeón de MotoGP sosteniendo un almuerzo hecho con algo que, digamos, se parece a la pasta.

El italiano se encuentra en un proceso de adaptación a las competencias oficiales en cuatro ruedas. Aunque no es oficial se ha mencionado el rumor de que