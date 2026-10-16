Crónica de clasificación

GTWE Portimão

Porsche-Boutsen VDS en la pole position en Portimão, Verstappen saldrá 15.º

Gran actuación de Boccolacci/Picariello/Schuring, que baten al Mercedes-GetSpeed y al Porsche-Lionspeed, mientras Max Verstappen y sus compañeros del Mercedes #3 encuentran más dificultades. Ford y Ferrari en el Top5, retrasados los BMW con el #46 de Valentino Rossi penúltimo.

Francesco Corghi

Publicado: 16 oct 2026, 18:36

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El Porsche de Boutsen VDS logró la pole position para las 3h de Portimão que cerrarán la temporada 2026 de la Endurance Cup del GT World Challenge Europe, donde el Mercedes de Max Verstappen se encuentra solo 15.º en la parrilla de salida.

Tras las dos sesiones de entrenamientos libres disputadas durante la jornada, el departamento técnico de SRO Motorsports Group modificó el Balance of Performance asignando 5 kg más a Audi, Ford y BMW, mientras que se quitaron 5 kg a Mercedes, McLaren y Lamborghini. Quienes acusaron un cambio mayor fueron Ferrari, Corvette y Aston Martin, que se benefician de una reducción de peso de 15 kg; los únicos que permanecen sin cambios son los Porsche.

Y precisamente el 911 #2 de Dorian Boccolacci, Alessio Picariello y Morris Schuring se impuso en la general y en la Clase PRO con un crono medio de 1'42"071, aventajando por 0"108 al Mercedes-GetSpeed #17 de Aron/Gotz/Schiller.

Hasta el final también estuvo en la lucha por el primer puesto el Porsche #80 de Lionspeed GP con el trío Feller/Buus/Preining, que sin embargo tuvo que conformarse con un tercer puesto.

A su lado, completando la segunda fila de la parrilla, estará el Ford-HRT #64, seguido por el Ferrari-AF Corse #50 y el Mercedes-Winward 'Mamba' #48, que son los primeros por encima de los 0"2 de retraso en una clasificación, como siempre, ajustadísima.

Séptimo quedó el McLaren-Garage 59 #59, mientras que el Ferrari-Selected Car Racing #71 de Schandorff/Ebdrup/Birch concluye octavo y se lleva la Pole Position de la Clase Gold Cup, donde el Mclaren-Garage 59 #58 y el Porsche-Boutsen VDS #10 quedaron por detrás del 296, finalizando en el 11.º y 12.º puesto absoluto.

Completando el Top 10 general encontramos al Aston Martin-Comtoyou Racing #7 y al Ferrari-AF Corse #51 dentro de los 0"4 de retraso respecto a la cabeza.

En cuanto a Max Verstappen, el neerlandés obtuvo el 14.º crono en la Q3, pero las dificultades para el Mercedes #3 de su equipo ya habían surgido previamente en los turnos de Ben Barnicoat y Chris Lulham, también lejos de los mejores.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto di: SRO

Mal los BMW, con el WRT #32 como el mejor de los M4 en 14.ª posición y el Rowe Racing #998 19.º. Peor le fue al #46 de Hesse/Verhagen/Rossi, ya que a Valentino le anularon su mejor tiempo por track-limits, quedándose sin crono y descendiendo así tristemente al 60.º y penúltimo puesto.

Los Lamborghini Temerario de Rutronik Racing #96 y GRT #63 saldrán desde el 18.º y 20.º puesto.

En la Clase Silver Cup, la pole se la llevan Coseteng/Oosten/Baert gracias a la media de 1'42"589 obtenida al volante del Ford-HRT 65, batiendo por muy poco al BMW-WRT #30 campeón de la categoría, mientras que tercero se clasifica el Audi-Tresor Attempto Racing #66, a 3 décimas.

Les siguen el Mercedes-GetSpeed #6 y el McLaren-RJN #23, más atrás los Ferrari de Rinaldi Racing #45 y AF Corse #52.

En la Clase Bronce Cup los mejores son De Haan/Kellett/Leung con el BMW-Paradine #991, que colocan al frente de todos con 1'42"976, batiendo al Mercedes-Winward #87 y al Ferrari-Kessel Racing #74 por cuestión de centésimas.

Las 3h de Portimão arrancarán a las 17:00 locales del sábado 17 de octubre.

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