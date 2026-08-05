Por qué el creador de la categoría GT3 pide cambios similares al WEC en los hypercar

Stéphane Ratel y su equipo de trabajo no tienen un momento de respiro, ya que últimamente se enfrentan a los problemas que está atravesando la categoría GT3, tal y como ya ha explicado ampliamente el propio interesado.

Las parrillas de salida de todos los campeonatos que han optado por este tipo de coches están bien nutridas y, al menos en apariencia, no corren ningún riesgo de sufrir problemas de participación. ¿Por qué, entonces, el propio director de SRO Motorsports Group ha levantado tanto revuelo al declarar con contundencia, con motivo de las 24 Horas de Spa, que los costes están aumentando drásticamente y poniendo en peligro el futuro de esta categoría?

También en Misano, Motorsport.com y otros periodistas pudieron sentarse alrededor de una mesa para charlar con el directivo francés, a quien se le preguntó de inmediato cuáles habían sido las reacciones por parte de los fabricantes y los expertos del sector tras soltar la llamada "bomba".

Stéphane Ratel Foto de: SRO

"Bueno… la verdad es que no he soltado ninguna bomba, simplemente es la realidad de los hechos", se apresuró a aclarar Ratel, abriendo los brazos.

"Lo importante es que las partes clave implicadas lleguen a un acuerdo y se reúnan con el órgano rector competente. Celebramos reuniones con la Comisión GT y siempre hablamos de ello".

"Por supuesto, yo también participo porque fui yo quien creó la categoría GT3; además, en lo que respecta a los campeonatos de la FIA, la promoción la compartimos con ellos. Mientras que para GT2 y GT4, como SRO, hacemos lo que queremos, para la GT3 es necesaria la presencia de la FIA a nuestro lado".

Acción en la pista Foto de: Davide Cavazza

Ratel ha aclarado, una vez más, que contar con la Federación Internacional como socio estratégico supone un valor añadido, pero que no es obligatorio utilizar el GT3 en todos los campeonatos de coches deportivos si hay otras ideas o voluntades.

"He puesto sobre la mesa los temas de debate; creo que deberían tenerse en cuenta y seguirse. Si no se hace, sin duda el GT3 seguirá adelante, pero con muchas menos entidades implicadas. No queremos una nueva GTE que dure cinco años y luego desaparezca porque los costes se vuelven insostenibles y las marcas se marchan".

"Lo mismo ocurrió con el GT1, que eran coches fabricados por las marcas y gestionados por ellas para los grandes eventos, con parrillas completas desde el principio, pero que luego empezaron a tener problemas con el tiempo porque los fabricantes se retiraban debido a los costes. Siempre ocurre lo mismo".

"Antes de que eso ocurra, mi propuesta es relanzar el GT3 replanteando la categoría con una nueva plataforma. El mejor ejemplo lo tenemos con nuestros amigos de la ACO, que ya han sentado las bases para la nueva categoría de Hypercar en 2030".

"La ACO y la FIA se han adelantado con mucha antelación, para dar tiempo a los fabricantes a diseñar los coches. Por lo que a mí respecta, si quieren crear una nueva categoría GT1 que complemente a la GT3, no hay ningún problema".

"Si los fabricantes están de acuerdo y lo desean, siguiendo un reglamento técnico que defina la construcción de un número determinado de coches derivados de los de serie, estableciendo exactamente qué significa competir en GT1 y homologándolos, que lo hagan. Pero se necesita un reglamento específico porque son coches especiales. ¡Y punto!".

Stéphane Ratel Foto de: SRO

El francés ha querido subrayar hasta qué punto la calidad y la visión de futuro de un campeonato marcan siempre la diferencia, también porque más vale prevenir que curar.

"Insisto, no estoy en absoluto en contra de ello; creo que en el mercado hay coches fantásticos y adecuados, como ya ha ocurrido en el pasado. Pero fijémonos también en los precios de esos coches, como el Mercedes-AMG GT1 o el Maserati MC12. Hay que saber exactamente qué se quiere conseguir".

"La FIA debe decidir junto con los fabricantes qué hacer, sabiendo muy bien que estamos hablando de dos mercados diferentes con sus respectivos objetivos. Puede que alguien quiera realmente un nuevo GT1; hay coches excelentes como el Pagani o el Aston Martin Valhalla, y así sucesivamente".

"Por mi parte, son totalmente libres de hacer lo que deseen; en Spa quedarían estupendos, pero el GT World Challenge seguirá contando con los GT3. Recordemos que las categorías GT1 y GT3 cuentan con homologación de la FIA, mientras que las de GT2 y GT4 son de la SRO, en colaboración con la Federación Belga".

"Hoy, sin embargo, corremos un riesgo y un órgano de gobierno debe ser capaz de hacer previsiones y mirar hacia el futuro, tomando decisiones con antelación. No podemos arriesgarnos a hacer lo mismo que el DTM, que se ha encontrado en un callejón sin salida con las Clase 1".

"Gobernar también significa decir que no, si es necesario. Y yo lo he dicho muchas veces cuando representábamos alrededor del 80 % del mercado de GT3 y me presentaban proyectos de coches que no se ajustaban a nuestra categoría. Muchos se marcharon muy molestos, pero así garanticé otros años de éxito para el GT3".

"Por desgracia, hoy en día hemos bajado al 50 % del mercado y probablemente ya no estoy en la misma posición para decir que no. Sé que algunos están llegando, como Toyota, y otros quizá vuelvan, como Audi. Pero la verdad es que no necesitamos que haya 11 o 12 marcas presentes; las cosas pueden funcionar también con menos fabricantes implicados; simplemente tendríamos más coches de la misma marca y diferentes equipos".

Acción en la pista Foto de: Davide Cavazza

Y aquí Ratel también ha querido destacar su visión de la parrilla de salida, en la que se busca la estabilidad y la competición en todo momento, sin dar prioridad a las grandes cifras que son fruto de la ola de entusiasmo y del momento en sí.

"El DTM ha funcionado durante años con solo tres marcas en la parrilla, así que creo que es mejor tener 7 u 8 coches diferentes que, sin embargo, garanticen una presencia sólida en la parrilla, en lugar de 12, pero con menos coches".

"El número de equipos también depende del atractivo del campeonato y de la cobertura mediática, de la asistencia a las carreras y del público en las gradas. Todo depende de lo que ofrezcas en cuanto a profesionalidad de los pilotos y de los equipos".

"Si nos fijamos en el WEC, en la categoría Hypercar hay jóvenes muy interesantes y los fabricantes invierten en sus carreras. Cuantas más situaciones de este tipo haya, mejor; por eso digo que hay que replantearse los fundamentos. Y cuando además hay figuras como Valentino Rossi o Ferrari, está claro que el interés crece por parte de todos. Y eso es importante para el movimiento".

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