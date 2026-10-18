GTWE

Max Verstappen condena el acoso en redes contra su compañero Chris Lulham

Max Verstappen ha condenado los abusos en línea dirigidos a su compañero de equipo Chris Lulham.

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 10:18

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Max Verstappen Barnicoat

Foto de: SRO JEP

La primera participación de Max Verstappen en el GT World Challenge Europe concluyó con un noveno puesto en la clasificación general y un quinto lugar en la categoría Pro Cup. Sin embargo, también se vio obligado a salir en defensa pública de su compañero de equipo, Chris Lulham.

El cuatro veces campeón de F1 encajó la final de la Endurance Cup en Portimão entre dos bloques de tres carreras consecutivas de Fórmula 1. Y, aunque la carrera estuvo cargada de intensidad, tras su finalización surgió una polémica no deseada en las redes sociales: Lulham fue objeto de ataques tras cometer un error durante la prueba.

Verstappen ha respondido a estos ataques en línea tras su incursión en el campeonato de GT.

Una remontada desde la 24.ª posición

Al volante del Mercedes-AMG GT3 n.º 3 de Verstappen Racing, en la categoría Pro Cup, Verstappen compartió el pilotaje con sus compañeros Ben Barnicoat y Lulham. Una sólida sesión de clasificación el viernes permitió partir desde la 14.ª posición, mientras que el sábado la salida fue desde el 13.º puesto. Aunque muchos se habrían dado por satisfechos con tal desempeño, el cuatro veces campeón de Fórmula 1 señaló la puesta a punto como el problema, explicando que el coche "tocaba el suelo demasiado" como para rendir adecuadamente.

"En general, tuvimos un fin de semana decente", comentó Verstappen tras la carrera. "Por desgracia, cometimos un error en la configuración del coche durante la clasificación, lo que provocó que el vehículo tocara el suelo demasiado, impidiéndonos rendir al máximo".

El equipo realizó ajustes en el coche para la carrera, y la decisión dio sus frutos. "No nos clasificamos donde deberíamos haberlo hecho. Ajustamos la puesta a punto para la carrera y fuimos mucho más competitivos. Ben completó un primer relevo excelente, manteniéndose al margen del caos inicial y permitiéndonos avanzar. Chris también comenzó su relevo con mucha fuerza, situándose en una buena posición".

Un intento agresivo de Lulham por adelantar al Mercedes n.º 48, pilotado por Luca Stolz, derivó en un contacto entre ambos vehículos. Como consecuencia, Lulham fue sancionado con un paso por boxes (*drive-through*), penalización que cumplió antes de ceder el volante a Verstappen. "Pero luego, por desgracia, una maniobra algo oportunista frente a otro coche provocó que, como era de esperar, recibiéramos una merecida penalización de paso por boxes (*drive-through*). Eso significó que tuve que reincorporarme a la carrera desde la 24.ª posición durante mi turno. Aun así, me divertí y el ritmo de nuestro coche fue realmente bueno. Fue una carrera muy ajetreada, con mucho caos a mi alrededor mientras intentaba avanzar".

Verstappen escaló rápidamente hasta situarse entre los 15 primeros. El noveno puesto fue lo máximo que pudo alcanzar, pero lograr una remontada tras una penalización de este tipo no es tarea fácil.

"Al final, terminar noveno después de esa penalización de paso por boxes me parece un resultado muy sólido. Así que, en conjunto, aunque no fue el resultado que buscábamos, aprendimos mucho y ha sido un fin de semana positivo", comentó antes de poner rumbo a Austin para iniciar una nueva serie de tres carreras consecutivas: el GP de Estados Unidos, el GP de México y el GP de Brasil.

Más de Verstappen:

Verstappen sale en defensa de Lulham

Sin embargo, antes de abandonar Portugal, Lulham se convirtió en blanco de críticas en las redes sociales; algunos seguidores que seguían la retransmisión en directo le dirigieron comentarios fuera de lugar. La situación terminó extendiéndose a X e Instagram. En la retransmisión en directo, se pudo ver a Lulham disculpándose ante Verstappen tras la carrera.

Verstappen publicó un comunicado en Instagram: "¡Un fin de semana emocionante! Me alegró mucho competir con nuestro coche GT3 en Portimão. Hubo altibajos, pero como equipo hemos aprendido mucho.

"También siento la necesidad de pronunciarme sobre el odio y el acoso que ha sufrido Chris tras la carrera. Cada uno puede tener su propia opinión sobre lo que ocurrió en la pista, pero estos ataques personales son inaceptables. Chris completó un relevo muy sólido; los errores pueden ocurrir.

"No hay lugar para este tipo de abusos en nuestro deporte ni en ningún otro ámbito".

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Alex Harrington





Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



15 h



Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta





Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



9 d



Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur





Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



10 d



Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher

More from

Max Verstappen





Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"



GTWE



GTWE



Portimão



48 min



Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"





¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?





Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa

More from

Verstappen.com Racing





Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1



GTWE



GTWE 1 d



Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1





Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"



GTWE



GTWE



Portimão



2 d



Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"





Cómo se propagó un falso rumor sobre una penalización a Verstappen en el Nürburgring



NLS



NLS 4 mo



Cómo se propagó un falso rumor sobre una penalización a Verstappen en el Nürburgring

Últimas noticias





¿Cuándo se convertirá Mercedes en campeón del mundo de F1 en 2026?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



16 min



¿Cuándo se convertirá Mercedes en campeón del mundo de F1 en 2026?





Porsche prueba en Monza el Gen4 de Fórmula E antes de los test de Jarama



Fórmula E



FE Fórmula E 31 min



Porsche prueba en Monza el Gen4 de Fórmula E antes de los test de Jarama





Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"



GTWE



GTWE GTWE



Portimão



48 min



Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"





Colton Herta “quizá subestimó la diferencia” con IndyCar, lanza el jefe de la F2



FIA F2



F2 FIA F2 10 h



Colton Herta “quizá subestimó la diferencia” con IndyCar, lanza el jefe de la F2

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete