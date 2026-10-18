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La picante burla de un piloto de GT3 a la F1: "¡Verstappen solo quiere manejar un auto de carreras de verdad!"

Las estrellas del GT3 reaccionan a la sorpresiva aparición de Verstappen en las 3 Horas de Portimao

Heiko Stritzke

Publicado: 18 oct 2026, 0:19

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Foto de: SRO JEP

El veterano de Aston Martin Nicki Thiim aprovechó la aparición como invitado de Max Verstappen en la final de la temporada del GT World Challenge Europe en Portimao para lanzar un dardo a la Fórmula 1.

Las dificultades de la F1 con su reglamento de unidades de potencia para 2026, con un reparto 50:50 entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica, han quedado bien documentadas, con cambios de reglas ya previstos para 2027 y más allá.

Por ahora, sin embargo, la F1 debe soportar las bromas dirigidas a los autos, que el propio Verstappen ha estado entre los más críticos en señalar.

Thiim, que clasificó noveno con el Aston Martin Vantage GT3 #7 de Comtoyou Racing que comparte con Mattia Drudi y Ross Gunn, mezcló su dardo a la F1 con grandes elogios para el cuatro veces campeón mundial.

"Obviamente, es muy lindo que esté aquí. Me encanta su mentalidad de competición: solo quiere salir ahí afuera y correr cueste lo que cueste, con lo que sea que tenga a mano", dijo el danés.

"¡Probablemente quiere correr con un auto de carreras de verdad, no con esas cosas eléctricas con las que ha estado dando vueltas!"

"Es muy lindo tenerlo aquí para la ronda final y, obviamente, es bueno para todos nosotros. Espero que muchos jóvenes estén muy interesados y lo sigan de cerca.

"Qué circuito para cerrar la temporada y, obviamente, nosotros tenemos una posición por la que pelear por el segundo lugar en el campeonato, así que se viene una carrera importante".

Los pilotos elogian la presencia de Verstappen

Max Verstappen

Photo by: SRO/JEP

En todo el paddock, pilotos y personal de los equipos coincidieron con esa sensación y dieron la bienvenida al foco sin precedentes que la inscripción de Verstappen aporta al GTWC Europe, un campeonato ya reconocido por su alto nivel de competencia profesional GT3 y sus carreras intensas, pero que ha tenido dificultades para atraer el interés del gran público.

El piloto oficial de BMW Jordan Pepper, que largará 14° con el BMW M4 GT3 Evo #32 de WRT junto a Sheldon van der Linde y Charles Weerts, compartió elogios similares.

"Tengo un enorme respeto por Max. Realmente no tiene nada que ganar aquí viniendo a jugar con nosotros en GT World. También demuestra el nivel en el que estamos", dijo el sudafricano.

"En mi opinión, es el mejor de nuestra generación, sin importar a qué se suba. Lo demostró en Nürburgring con lo que hizo este año.

"Pero es realmente genial que se tome un fin de semana libre, venga al GT y ponga un verdadero foco sobre lo que tenemos aquí. La serie crece año tras año. Justo cuando uno piensa que no puede mejorar más, la competencia sube todavía más".

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