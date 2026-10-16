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Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1
A Ben Barnicoat se le cayó la mandíbula el jueves cuando Max Verstappen, en su regreso al Mercedes-AMG GT3, estuvo inmediatamente en ritmo
Heiko Stritzke
Publicado: 16 oct 2026, 12:50
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Ben Barnicoat admite abiertamente que debe mejorar su propio rendimiento para poder estar al nivel de sus compañeros de equipo, Max Verstappen y Chris Lulham, en la final de la temporada del GT World Challenge (GTWC) Europe en Portimao.
"Sinceramente, es exactamente igual que trabajar con cualquier otro compañero de equipo en GT. Tiene los pies en la tierra y se implica al máximo, pero además posee un talento extraordinario", comenta Barnicoat sobre su colaboración con el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.
"No había conducido el coche desde las 24 Horas de Nürburgring y, literalmente, en su primera vuelta de ayer, uno solo puede pensar: '¡Vaya, increíble!'. Realmente no necesita mucho tiempo para ponerse a ritmo".
El piloto británico también se deshace en elogios hacia el tercer integrante del equipo: "Lo mismo ocurre con Chris. Ha tenido una temporada fantástica y, hasta ahora, está siendo muy rápido en pista. Creo que tengo que subir mi nivel para poder seguir el ritmo de ambos".
El piloto oficial de Lexus en el campeonato IMSA SportsCar fue convocado a última hora para completar el trío de pilotos al volante del Mercedes-AMG GT3 n.º 3 de Verstappen Racing en el Autódromo Internacional del Algarve.
Con el objetivo de evaluar el desgaste de los neumáticos y el equilibrio del coche de cara a la carrera principal de tres horas, que tendrá lugar el sábado por la noche, Verstappen realizó una tanda larga de 48 minutos durante la primera sesión de entrenamientos libres, el viernes por la mañana.
"Quedó bastante satisfecho", explica Barnicoat refiriéndose a las impresiones de Verstappen. "Sin duda, todavía tenemos que mejorar un poco más el coche. La conclusión hasta ahora es que, aunque tenemos un vehículo muy rápido, no resulta precisamente fácil de pilotar".
El hecho de que el Mercedes-AMG terminara en la 20.ª posición en la primera sesión de entrenamientos no preocupa en absoluto al equipo. El viernes por la mañana, varios Mercedes-AMG GT3 —incluido el vehículo de Verstappen Racing— presentaron problemas en la rápida curva final del Autódromo Internacional del Algarve; allí, debido a una irregularidad en el asfalto situada en mitad de la curva, los coches se desplazaban bruscamente e incluso llegaban a despegarse del suelo.
"Cuando tienes que completar un stint [turno de conducción] de una hora y el coche no es fácil de manejar, tarde o temprano terminas pagándolo. Esa fue la idea detrás de este stint largo: queríamos hacer que el coche fuera más manejable y prepararnos lo mejor posible para mañana, especialmente de cara a la oscuridad [al final de la carrera]", explica Barnicoat.
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"Esta mañana hacía un poco más de fresco, lo cual se asemeja a las condiciones que nos encontraremos cuando oscurezca. Simplemente queríamos hacernos una idea clara de cuál es nuestro nivel actual". (Toda la información sobre la final del GTWC en Portimão)
Para el piloto de 29 años, esta participación en la costa del Algarve supone su regreso al volante del Mercedes-AMG GT3, coche que pilotó por última vez a principios de 2025 en la Asian Le Mans Series. Aunque cambiar su habitual Lexus RC F GT3 por el AMG requiere ciertos ajustes, el británico se siente muy a gusto en el entorno del equipo.
"No es un coche nuevo para mí; ya he pilotado el Mercedes en varias ocasiones. Aun así, estoy acostumbrado al Lexus, por lo que necesito un pequeño periodo de adaptación", comenta. "Es un coche algo diferente, pero hasta ahora todo va bastante bien. Tengo compañeros de equipo rapidísimos —lo cual es fantástico— y están haciendo un trabajo excelente. De momento, todo va sobre ruedas".
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