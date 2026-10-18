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Anthony Hamilton visitó a sus "amigos" Verstappen y Rossi en Portimao

El padre de Lewis Hamilton estuvo en el garaje de Max Verstappen durante la carrera del sábado de GT World en Portimao y también se reunió con Valentino Rossi.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 18 oct 2026, 13:50

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Anthony Hamilton

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Anthony Hamilton fue uno de los visitantes destacados del fin de semana del GT World Challenge Europe en Portimao. El padre del siete veces campeón mundial de Fórmula 1 asistió a la carrera del sábado 17 de octubre y pasó por el garaje de Verstappen Racing, donde Max Verstappen compartió el Mercedes-AMG GT3 número 3 con Ben Barnicoat y Chris Lulham.

Su presencia fue captada durante la transmisión de la competencia y tuvo como antecedente una conversación con el neerlandés antes de la salida. Consultado en la parrilla sobre si apoyaba especialmente al piloto de Red Bull, Anthony explicó que estaba siguiendo a todos los participantes, aunque tenía interés en ver cómo afrontaría Verstappen una carrera que comenzaba lejos de las primeras posiciones.

El encuentro también quedó reflejado en las redes sociales, ya que Anthony publicó en Instagram fotografías junto a Verstappen y Valentino Rossi y contó que había disfrutado de conversar con ambos sobre las carreras, la vida y la familia.

"Fue un placer reencontrarme con mis amigos Max y Valentino Rossi y hablar de todo lo relacionado con el automovilismo, la vida y la familia", escribió Anthony Hamilton en su post en Instagram.

Anthony destacó el espectáculo de una parrilla con 61 autos, tanto por su imagen como por su sonido, y agradeció a Stéphane Ratel y al equipo de SRO por la experiencia. También explicó que, aunque no suele hacerse fotografías, esta vez había decidido hacer una excepción con Verstappen y Rossi.

La presencia de Anthony Hamilton en el Algarve tenía, además, una explicación personal. Durante su intervención en la previa de la carrera, contó que tiene una casa en Portugal desde hace 25 años y describió el lugar como un segundo hogar.

En la pista, Verstappen Racing cerró la competencia en la novena posición después de una carrera condicionada por una penalización.

El Mercedes número 3 recibió un drive-through por un contacto de Lulham con otro competidor y cayó al 24.º puesto. Verstappen tomó el volante para el último relevo y recuperó terreno hasta cruzar la meta noveno.

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