24h Spa 2026: Lionspeed-Porsche gana tras salir desde boxes

Lionspeed GP ganó las 24 Horas de Spa 2026 y logró así la mayor victoria de la historia del equipo. Ricardo Feller, Thomas Preining y Bastian Buus triunfaron en la 79.ª edición del clásico de las Ardenas ante una asistencia récord de 132.000 espectadores, después de haber comenzado la carrera desde el pit lane. (Resultado en breve aquí)

Es la primera victoria para la generación 992 del Porsche 911 GT3 R y la primera victoria para el fabricante alemán desde 2020. Para los tres pilotos es la primera victoria en la mayor carrera GT3 del mundo. Para Lionspeed es la segunda victoria absoluta en la GT-World-Challenge (GTWC) Europe como equipo Pro tras el triunfo al sprint en la segunda carrera de Brands Hatch.

El Porsche fue avanzando sucesivamente por el pelotón en la fase inicial y aprovechó las numerosas fases de bandera amarilla durante la noche para situarse realmente en posición. Los Porsche 911 GT3 R (992) se fueron haciendo cada vez más fuertes a medida que avanzaba la carrera.

La carrera se decidió finalmente en un sprint de tres horas y media. El Porsche ya ocupaba el liderato, que había asumido una hora antes durante una secuencia de paradas en boxes.

En el reinicio, el undécimo reinicio tras Safety Car de la carrera, Thomas Preining pudo distanciarse de inmediato, mientras los rivales por detrás se enzarzaban entre sí. Eso permitió al ex campeón del DTM abrir una ventaja al frente. En las últimas tres horas, el trío ganador solo tuvo que gestionar la ventaja.

La lucha por el segundo puesto fue apasionante. Aquí se enfrentaron el Winward-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel), el AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen) y el Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki), que protagonizaron duelos intensos.

Ferrari, retrasado dos veces por pinchazos

El Ferrari había tenido una carrera agitada. Mientras hizo calor, el 296 GT3 Evo fue la referencia. Un pinchazo tras cuatro horas y media puso fin al liderato del Ferrari y le costó una vuelta y media.

Durante la noche, AF Corse recuperó la vuelta del líder con una táctica inteligente. En una FCY-to-SC, el #51 renunció a parar bajo FCY y adelantó así al líder. Solo entró en boxes cuando el pelotón se había agrupado detrás del Safety Car, y con ello permaneció en la vuelta del líder.

Justo cuando se luchaba por el liderato, Tommaso Mosca sufrió otro pinchazo en la pelea con Luca Stolz. Esta vez el Ferrari permaneció en la vuelta del líder y el último Safety Car lo devolvió a la estela de la cabeza. Pero en la fase final, cuando las temperaturas exteriores estaban por debajo de los 30 grados, ya no se vio el dominio de las primeras horas.

A una hora del final, Alessio Rovera se impuso con los codos ante Ayhancan Güven en Les Combes. La "Mamba" quiso sorprender a AF Corse con una última parada en boxes adelantada, pero Rovera salió detrás del Winward-Mercedes #87 (Dienst/Piana/Salichow/Arrow) de Gabriele Piana, quien, como era de esperar, se mostró poco cooperativo a la hora de dejar pasar al Ferrari.

Colisión interna de Porsche

Güven, por su parte, fue protagonista de un controvertido incidente interno de Porsche con el Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello; 9.º). Mantuvo un duelo durante un stint completo con Morris Schuring.

En la última vuelta del stint antes de la parada en boxes lanzó una divebomb en La Source, dañando el faldón delantero de Schuring, lo que sacó al #2 de la lucha por los puestos de podio.

La "Mamba" fue competitiva durante toda la carrera en todas las condiciones. Sin embargo, en el último reinicio Engel quedó primero atrapado detrás del doblado Amaury Cordeel en el WRT-BMW #30 (Montenegro/Cordeel/Detry/Lismont; 15.º) y perdió de inmediato tres segundos con Preining.

A continuación, las luchas contra el Ferrari y el CLRT-Porsche costaron demasiado tiempo; el Lionspeed-Porsche se escapó. Aun así, con el segundo puesto continúa la espectacular temporada de Maro Engel en la Intercontinental GT Challenge (IGTC): tras las victorias en Bathurst y en Nürburgring, llegó ahora un segundo puesto. Estos puntos deben bastar, porque no podrá participar en las dos últimas carreras de la IGTC debido a sus compromisos en el DTM.

Todos los coches a partir del quinto puesto no tenían la potencia necesaria para ganar la carrera por sus propios medios. El AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael), que tuvo un susto con un ligero impacto el sábado por la noche, fue quinto, pero en ningún momento fue tan fuerte como el #51.

Detrás llegó a meta el WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse; 6.º). A todos los BMW M4 GT3 Evo les faltó ese último punto de velocidad en esta carrera. El #46 lideró el domingo por la mañana tras las paradas técnicas, pero no pudo defender esa posición. El coche hermano #32 (van der Linde/Pepper/Weerts; 12.º) no completó la última vuelta tras un problema con la bomba de aceite, lo que permitió al Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello) subir aún al noveno puesto.

En séptima posición llegó a meta el Walkenhorst-Aston-Martin #34 (Day/Krognes/Chaves). Para este, la carrera casi habría terminado en la primera vuelta en el gran accidente, pero Jamie Day llevó el Aston Martin de vuelta a boxes. Con éxito: no hubo daños posteriores y el Aston estuvo casi sin pausa en el Top 10. Pero para pelear por la cabeza simplemente no le alcanzó el ritmo.

Larga lista de abandonos Pro

La "Mamba" fue la última baza de Mercedes-AMG, porque los otros dos coches Pro no completaron la distancia. El GetSpeed-Mercedes #17 (Martin/Götz/Schiller; DNF) puso fin a un fin de semana catastrófico ya después de tres horas y media.

El punto de inflexión fue ya la anulación de todos los tiempos de vuelta tras la clasificación. Tras salir desde muy atrás, el AMG se vio envuelto en duelos y contactos, también con el Grupo-Prom-Mercedes #177 (Hernandez/Tribaudini/Caresani/Christodoulou; DNF). Ambos AMG abandonaron por daños derivados. Antes de eso, el #17 aún recibió sanciones y una parada obligatoria por un transpondedor que no funcionaba.

El Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon; DNF) se mantuvo durante mucho tiempo en el grupo de cabeza. Aquí, una colisión en la entrada de boxes justo en el ecuador de la carrera fue el principio del fin. Un coche bloqueó la entrada a boxes, y detrás se produjo un atasco. El AMG #3 chocó por detrás con el Ferrari #51. Más de cuatro horas después, abandonó por daños derivados.

Asimismo, el Walkenhorst-Aston-Martin #34 fue el último coche Pro restante de la facción británica. El Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim; DNF) parecía ser un poco más fuerte, pero luego Nicki Thiim hizo un trompo el domingo por la mañana en Raidillon. En el mismo lugar ya había hecho en 2022 un espectacular trompo de 360 grados; esta vez tuvo menos suerte: impacto y fin del trayecto.

El HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet) lideró la carrera por momentos con una estrategia alternativa y se mantuvo sólidamente en el Top 5 durante la noche. Luego llegaron dos reveses: primero una sanción de stop-and-go de 60 segundos por exceso de velocidad bajo FCY, y tres horas después llegó el abandono definitivo por un defecto técnico.

Para McLaren fue una carrera para olvidar. Garage 59 tenía dos bazas para la victoria absoluta. El #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer; DNF) ya terminó su jornada en la séptima hora con un problema de suspensión.

El #58 (Fleming/Prette/Goethe) iba camino de la victoria en la Gold-Cup e incluso tenía aspiraciones a la victoria absoluta, cuando Oliver Goethe llevó el 720S GT3 Evo a boxes poco después de mitad de carrera con el frontal dañado. Había embestido a un Porsche. Se salió el líquido refrigerante y la reparación costó 27 vueltas.

Lamborghini ofreció una actuación decepcionante. Los dos Temerario GT3 no lograron encontrar el ritmo durante todo el fin de semana. El Rutronik-Lamborghini #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser) terminó la carrera a tres vueltas.

Para el Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti; DNF), la carrera ya estaba perdida desde temprano. En la sexta hora, el Temerario entró en boxes con problemas de motor. Tras una reparación de varias horas, hubo una breve comprobación de funcionamiento, y luego el Lambo fue registrado como abandono.

El único Audi R8 LMS GT3 Evo II del Pro-Cup vivió una carrera para olvidar. Aunque el Eastalent-Audi #84 (Reicher/Winkelhock/Haase; DNF) consiguió todos los puntos GTWC en la marca de las 6 horas gracias a una estrategia inteligente, después el Audi perdió primero varias vueltas, hasta que Markus Winkelhock se salió por la noche a la salida de Blanchimont.

Ganadores de clase 24h Spa 2026

Pro-Cup: Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus) - P1

Gold-Cup: Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann) - P12

Silver-Cup: Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel) - P14

Bronze-Cup: Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall) - P11

Pro-Am: JMR-Corvette #0 (J. Ibrahim/A.B. Ibrahim/Love/Green) - P29

La GTWC Europe continuará el 18 y 19 de julio con las carreras sprint en Misano. La próxima cita de la IGTC son los 1.000 kilómetros de Suzuka el 13 de septiembre.