Jean Todt, primer ganador de la Medalla de Oro de Autosport

El nuevo galardón reconoce la labor de una persona que ha dedicado toda su vida al servicio del deporte y que deja un legado duradero para las generaciones futuras.

El éxito del antiguo presidente de la FIA se anunció el 6 de febrero en los Premios Autosport, que de nuevo se realizaron en directo en Grosvenor House, Park Lane, después de que se viesen obligados a hacerlo de forma online en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19.

Todt comenzó su carrera en el automovilismo como copiloto de rally en 1966. El francés formó parte de la Comisión de Rally de la FIA, una organización que más tarde dirigiría, y fue un gran copiloto.

Sus mayores logros como competidor se produjeron después de pasar a la gerencia. Creó el Peugeot Talbot Sport Team en 1981 y le llevó a ganar cuatro Campeonatos del Mundo de Rally con el Grupo B 205 T16. También fue el artífice del éxito de Peugeot en el Rally París-Dakar.

Chase Carey, Non Executive Chairman, Formula One, and Jean Todt, President, FIA, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images