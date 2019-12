'Canapino, grande entre los grandes en Argentina', por Mauricio Gallardo

En los últimos años el automovilismo argentino pasó por un cambio sustancial en el que, por el hecho de equilibrar y mejorar la competitividad de manera "artificial", generaron cambios reglamentarios que permitieron muchos ganadores distintos en una misma temporada, a diferencia de otros tiempos donde había pilotos que marcaban la pauta al vencer cada vez que podían y así creaban su leyenda.

En las temporadas recientes, hubo un puñado de pilotos que sobresalieron del resto. Matías Rossi, Facundo Ardusso y Agustín Canapino son los nombres que suelen aparecer en cualquier top 3 y entre ellos, el joven de Arrecifes va tomando distancia con las conquistas en la categoría más popular y tradicional del automovilismo argentino.

El Turismo Carretera tiene ese poder de atravesar la campaña de un piloto y llevarla a lo más alto, algo que ninguna otra serie puede lograr en Argentina. El fervor del público que sigue al TC tiene mucho que ver con esto y los competidores así lo sienten.

En otra oportunidad y al comienzo de la Copa de Oro, habíamos analizado aquí cómo había que correr en la etapa de de definición. Era tan extraño el escenario, que el propio Canapino, ganador de los títulos en 2010, 2017 y 2018, iniciaba los Playoff sin haber ganado una sola carrera en toda la temporada.

Sin embargo, el planteo que trazó el arrecifeño con su papá Alberto y todo su equipo, fue el apropiado y el más inteligente. Sumar fuerte cuando había que hacerlo, en la definición, y así lograron ser campeones por tercer año consecutivo.

Claramente Agustín está rompiendo todos los moldes y con apenas 29 años de edad ha logrado 14 campeonatos, todo esto en 13 años de trayectoria desde aquella primera corona a sus 17 años en la Copa Mégane. Este punto en particular lo pone en un lugar de privilegio. Nadie antes había ganado tanto a su edad, pero como siempre sucede, será el paso del tiempo el que ponga todo en su justo lugar. Por eso quizá hoy no se aprecie en todo su esplendor la campaña de este joven que siempre recuerda que no tenía recursos económicos ni para correr en bicicleta.

En cuánto al Turismo Carretera, Canapino ya está en el olimpo de los más grandes por los títulos obtenidos. Ese historial lo encabeza Juan Gálvez con 9, seguido por el vigente Guillermo Ortelli con 7, el siempre legendario Juan María Traverso con 6 y luego Oscar Gálvez con 5. Inmediatamente detrás con 4 coronas, los históricos Héctor Gradassi, Dante Emiliozzi y Agustín Canapino. Sí el mismo que ya logró mucho más de lo que podía soñar.

