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Tom Cruise está interesado en correr con un coche de ARCA, según el CEO de NASCAR

El CEO de NASCAR, Steve O'Donnell, dice que la estrella de películas de acción de 64 años "quería ir a correr" en ARCA para prepararse mejor para la secuela de la película Days of Thunder

Nick DeGroot

Publicado: 14 oct 2026, 9:25

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En una entrevista con Front Office Sports el martes, el director ejecutivo de NASCAR, Steve O'Donnell, abordó varios temas, incluida la muy esperada secuela de *Days of Thunder* (Días de trueno), protagonizada por Tom Cruise en el papel del piloto ficticio de NASCAR Cole Trickle. Anne Hathaway coprotagonizará la cinta junto a Cruise, cuyo estreno está previsto para el verano de 2028.

O'Donnell comentó en la entrevista que Cruise expresó su deseo de competir con un coche de la serie ARCA como preparación para la película. El actor es conocido por realizar muchas de sus propias escenas de riesgo, incluidas secuencias de acción increíblemente audaces en la franquicia *Misión: Imposible*. Situada por debajo de las tres categorías principales de NASCAR, la ARCA se considera el cuarto nivel de las carreras de *stock cars* (automóviles de serie modificados).

Cruise tiene 64 años, pero sorprendentemente, esa edad está muy lejos de ser un récord en la ARCA. Hay varios pilotos de mayor edad que han competido en carreras de ARCA en los últimos años. El fallecido James Hylton compitió en la ARCA a los 78 años en 2013, estableciendo así el récord actual.

"Me quedé sorprendido", dijo O’Donnell sobre la propuesta de Cruise. "Tenemos la serie ARCA, que es nuestro campeonato nacional itinerante, y Tom quería competir en una de esas carreras. No estoy seguro de que eso vaya a suceder. Pero él quiere que todo sea lo más auténtico posible. Ya veremos cómo se desarrollan las tramas..."

En 1987, Cruise condujo un coche de la NASCAR Busch Series (actualmente la NASCAR O'Reilly Series) durante una sesión de pruebas en Daytona, alcanzando una velocidad de 178 millas por hora (aprox. 286 km/h) para el equipo Hendrick Motorsports.

La película original de 1990 reflejaba una época distinta de NASCAR; aunque hoy en día el deporte es algo más refinado y tecnológicamente avanzado, sigue siendo bastante más rudo que la mayoría de las competiciones de motor de alto nivel en todo el mundo. La película busca captar la cultura única que rodea a NASCAR.

O'Donnell también señaló que la organización planea construir al menos 80 coches para la producción de la película. "Creo que la primera película (la original) mostró lo que era la NASCAR en aquel entonces, hace ya mucho tiempo; y al hablar con Tom Cruise cuando estuvo en Daytona, el enfoque está en dónde estamos hoy y hacia dónde nos dirigimos. Se trata de adoptar la tecnología y todo lo que conlleva este deporte, en lugar de limitarse a la imagen de un coche siendo armado en un garaje", añadió O'Donnell.

"El mensaje de Tom para nosotros fue: 'Voy a ponerlos frente a una audiencia totalmente nueva, y tienen que estar preparados'. Hay aspectos en los que trabajaremos juntos: ¿entiende la gente el sistema de puntuación?, ¿cómo funciona el *Chase*?, ¿cuánto duran las carreras? Se trata de asegurar que, si un nuevo aficionado acude al circuito, pueda entenderlo todo. Para nosotros, esto abre una puerta totalmente nueva para atraer a nuevos seguidores".

Recientemente, O'Donnell ha concedido varias entrevistas en las que destaca la situación actual del deporte y hacia dónde quiere llegar la NASCAR en los próximos años. Puedes ver la entrevista completa con Front Office Sports AQUÍ.

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